Прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов обнародовал прогноз погоды для лиц, планирующих путешествие в выходные дни.

Как сообщили Report в департаменте, на Большом и Малом Кавказе ожидаются переменные осадки, в горных территориях есть вероятность выпадения снега.

Местами осадки могут принять интенсивный характер. Днем 21 апреля осадки на время прекратятся. В предгорных районах температура воздуха составит 10-14, в горных районах - 6-9 градусов тепла.

В Лянкяран-астаринском регионе ожидаются дожди. Местами осадки могут принять интенсивный характер. Днем 21 апреля на отдельных территориях осадки на время прекратятся. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 9-13 градусов тепла.

В низменных районах ожидаются грозы, временами дожди, 21 апреля преимущественно пройдет без осадков. Будет преобладать умеренный западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, 21 апреля температура воздуха составит около 18 градусов тепла.

В Нахчыванской АР возможны грозы, временами дожди, днем 21 апреля преимущественно пройдет без осадков. Будет преобладать западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 11-16 градусов тепла.

К сведению гостей столицы - в Баку ожидается переменная облачность, местами дожди, 21 апреля преимущественно пройдет без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем 21 апреля стихнет. Максимальная температура воздуха составит 9-14 градусов тепла.