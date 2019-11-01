Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе ожидаются переменные осадки, которые местами примут интенсивный характер. В горных территориях есть вероятность снега.

Днем 3 ноября преимущественно пройдет без осадков. Временами усиливающийся западный ветер 3 ноября стихнет. Температура воздуха в предгорных районах составит 15-18, в горных районах 6-9 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе местами ожидаются переменные осадки. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 15-18, в горных районах 7-10 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне ожидаются переменные осадки, днем 3 ноября преимущественно пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха составит 15-19 градусов тепла.

В низменных районах ожидаются переменные осадки, днем 3 ноября преимущественно пройдет без осадков. Временами усиливающийся западный ветер днем 3 ноября немного стихнет. Максимальная температура воздуха составит 15-18 градусов тепла.

В Нахчыванской АР возможны переменные осадки, днем 3 ноября преимущественно пройдет без осадков. Прогнозируется западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 13-18 градусов тепла.

В столице страны - Баку ожидаются переменные осадки. С утренних часов 2-го ноября до утренних часов 3-е ноября будет преобладать северо-западный ветер. Днем температура воздуха составит 12-15 градусов тепла.