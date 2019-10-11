Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе ожидаются грозы, временами дожди.

На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, в высокогорьях возможен мокрый снег. 13 октября преимущественно пройдет без осадков. 12 октября западный ветер временами усилится. Температура воздуха в предгорных районах составит 20-25, в горных районах 12-17 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером 12 октября в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Будет преобладать северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 20-25, в горных районах 14-17 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков, однако в течение 12 октября местами ожидаются грозы, переменные осадки. Скорость западного ветра временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 20-25 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Однако, вечером 12 октября на отдельных территориях ожидаются грозы и дожди. Западный ветер временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР в основном пройдет без осадков. Однако, ближе к вечеру 12 октября на некоторых территориях ожидаются грозы, дожди. Будет преобладать западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 25-30 градусов тепла.

В столице страны - Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако, 12 октября местами ожидаются дожди, северо-западный ветер может усилиться. 13 октября ожидается умеренный южный ветер. Максимальная температура воздуха составит 20-23 градуса тепла.