Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди.

В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Днем 1 сентября в некоторых районах осадки на время прекратятся. Будет преобладать умеренный восточный ветер. В предгорных районах температура воздуха составит 19-23, в горных районах - 15-18 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе нестабильные погодные условия и осадки продлятся до второй половины дня 1 сентября. Временами осадки могут перейти в ливень. Прогнозируется восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 21-26, в горных районах 16-20 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне ожидаются грозы, временами осадки. 31 августа и днем 1 сентября осадки временами прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 22-26 градусов тепла.

В низменных районах ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, переменные осадки. Вечером 31 августа и 1 сентября преимущественно пройдет без осадков. В некоторых местах будет преобладать временами усиливающийся умеренный восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР возможны грозы, переменные осадки. Во второй половине дня 31 августа и 1 сентября осадки в основном не ожидаются. Прогнозируется восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.

В Баку 31 августа ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди. Ночью на некоторых участках полуострова местами возможны интенсивные осадки. Во второй половине дня 31 августа и 1 сентября преимущественно пройдет без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 21-26 градусов тепла.