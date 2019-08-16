Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 30-34 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 32-34 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 759 мм до 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем - 45-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

17 августа в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако утром в горных районах есть вероятность кратковременных гроз, дождя и града. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 21-26 градусов тепла.