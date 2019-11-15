Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Во второй половине дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-10, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 8-10, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 776 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 60-65%.

Завтра в западных районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, в некоторых северных и восточных районах ожидаются переменные осадки. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, в горах есть вероятность мокрого снега и снега. В некоторых местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.