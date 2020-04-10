Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет туман, ожидается изморось. Северный ветер днем перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-9, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба.

Ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 50-55%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 11 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных территориях - снег.

Днем в большинстве районов преимущественно пройдет без осадков. Местами будет туман.

Прогнозируется западный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью будет 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.