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Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

Утром местами будет туман, ожидается изморось. Северный ветер днем перейдет в южный ветер. 

Ночью температура воздуха составит 6-9, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. 

Ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 50-55%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 11 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей. 

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных территориях - снег. 

Днем в большинстве районов преимущественно пройдет без осадков. Местами будет туман. 

Прогнозируется западный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью будет 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. 

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