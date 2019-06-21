Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 22 июня ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный, ночью и утром с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем 28-32, в Баку ночью 20-24, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность - ночью 60-70%, днём - 35-40%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается умеренный северо-западный ветер, ночью и утром местами с усилением. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла. На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный ветер временами усилится. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные осадки. В отдельных местах ожидаются грозы, возможен град. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса тепла, днём - 33-38 градусов тепла, в горах ночью 13-18 градусов тепла, днём 20-25 градусов тепла.