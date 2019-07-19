Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ожидается усиление северо-западного ветра.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 30-34 градусов тепла, в Баку ночью будет 22-24, днем 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 756 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-65%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 23-24 градусов тепла.

В районах Азербайджана 20 июля преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Есть вероятность града. Западный ветер временами усилится на отдельных территориях.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.