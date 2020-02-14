Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман, прогнозируется слабая изморось, умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью будет 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 776 мм до 771 мм ртутного столба, ночью температура воздуха составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что сравнительно благоприятно для метеочувствительных людей.