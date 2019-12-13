Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

14 декабря в Баку и Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами будет туман, возможна изморось.

Ожидается южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман, в восточных районах - изморось. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 2-6 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 14-15 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.