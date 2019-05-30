Прогноз погоды в Азербайджане на последний день мая

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 31 мая ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в отдельных местах ожидается туман, возможна изморось.

Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-20, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

31 мая в районах Азербайджана ожидается в основном без осадков. Ночью и вечером в некоторых горных территориях местами пройдут грозы, переменные осадки, есть вероятность града. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Восточный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью будет 9-14, днем 16-21 градус тепла.