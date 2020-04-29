Прогноз погоды в Азербайджане на последний день апреля

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 30 апреля утром ожидается слабый туман, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове будет 10-13, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью будет 10-12, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 30 апреля и 1 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

30 апреля в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем на отдельных горных территориях прогнозируется дождь. Местами ожидаются грозы, возможен град.

Ночью и утром будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-11, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью будет 3-7, днем 10-15 градусов тепла.