Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 августа.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, в течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем - 26-30, в Баку ночью - 22-24, днём - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и повысится с 750 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70%, днём - 45-55%.

На пляжах Абшерона будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер хазри, что может быть неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана также в основном без осадков, однако в некоторых местах Большого и Малого Кавказа ожидаются грозы, дожди, местами ливневого характера, есть вероятность выпадения града. Западный ветер временами будет усиливаться в отдельных местностях.

Ночью температура составит 19-24, днём - 32-37, в горах ночью - 13-17, днём - 19-24 градусов тепла.