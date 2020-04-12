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Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

​Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник1414

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет туман, ожидается изморось. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер. 

Ночью температура воздуха составит 7-10, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 765 мм до 771 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 13 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей. 

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