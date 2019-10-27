Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 28 октября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), в этот день в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных местах слабый туман, днем северо-восточный ветер сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 12-16, днем - 20-23, в Баку ночью - 12-14, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром в некоторых северных и восточных районах ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, днем местами усилятся порывы западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 20-25, в горах ночью - 2-7, днем - 9-14 градусов тепла.