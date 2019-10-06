Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, утрами местами слабый туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Температура воздуха составит ночью 16-20, днем - 21-24, в Баку ночью - 17-19, днем - 21-23 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 751 до 764 миллиметров ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 60-70 , днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы. В некоторых северных и восточных районах осадки могут принять интенсивный характер, возможен град. Днем в большинстве районов будет без осадков, утром местами возможен туман, в отдельных местах усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 23-28, в горах ночью 8-13, днем - 13-18 градусов тепла.