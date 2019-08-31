Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на первый день сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-20, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью будет 17-19, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, а днем 55-65%.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воды на северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) составит 22-23 градуса тепла, а на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) – 23-24 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди. Ночью в отдельных местах в северных и восточных районах вероятны ливни. Днем, в основном, без осадков. Утром вероятен туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 14-19 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 8-13 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла.