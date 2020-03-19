Прогноз погоды на первый день праздника Новруз

© istock https://report.az/storage/news/e61695c2c816f72d107618af740fe334/bd99520f-3c56-4817-956b-d367c1ffcac5_292.jpg

20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ближе к ночи местами возможна изморось. Прогнозируется северный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 762 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 20 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.