Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на первый день октября

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 1 октября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Утром на отдельных местах полуострова есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-19, днем 22-25, в Баку ночью будет 17-19, днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

1 октября в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых восточных районах ожидаются переменные осадки. Утром местами будет туман. Восточный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 15-19, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 1 октября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.