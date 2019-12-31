Прогноз погоды в Азербайджане на первый день нового года

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 1 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ночью и утром местами туман. Южный ветер во вторую половину дня сменится северо-западным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако в первой половине дня в Дашкесанско-Гедабекской зоне ожидаются дожди. На отдельных территориях туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.