Прогноз погоды в Азербайджане на первый день июня

1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами будет туман.

Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-19, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью будет 17-19, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра в основном ожидается без осадков, в некоторых горных и предгорных районах будут грозы, переменные осадки. В отдельных местах пройдет град. Утром местами ожидается туман, ветер западный.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 19-24 градуса тепла.