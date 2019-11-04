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Прогноз погоды в Азербайджане на неделю

Прогноз погоды в Азербайджане на неделю

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на неделю.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в течение недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

Утром местами возможен слабый туман. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер. 

Ночью температура воздуха составит 9-12, днем 15-19 градусов тепла.

В течение недели в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется западный ветер. 

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью прогнозируется 0-4, днем 7-12 градусов тепла.

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