Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на май.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Азербайджане среднемесячная температура в мае будет близкой к климатической норме, в некоторых местах будет чуть выше нее.

Среднемесячное количество выпавших осадков будет в основном близко к климатической норме, в отдельных местах может несколько превышать ее.

В первой декаде в некоторых местах ожидаются переменные осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 18-21 градус тепла (ночью 13-18 градусов тепла, днем 19-24 градусов тепла, в некоторые дни температура повысится до 27-32 градусов тепла), что близко и чуть выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 18-21 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит 16-20 градусов тепла (ночью 10-15, днем - 19-24 градуса тепла, в некоторые дни до 28-33 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 33-62 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачынском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 11-15 градусов тепла (ночью - 5-10, в некоторые дни – 13, днем 13-18 градусов тепла, в некоторые дни до 21-26 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 68-122 мм), в некоторых местах чуть выше нее.

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 18-21 градус тепла (ночью будет 11-16 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла, в некоторые дни до 27-32 градусов тепла), что в пределах климатической нормы или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 31-54 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 14-19 градусов тепла (ночью 8-13 градусов тепла, днем - 16-21 градус тепла, в некоторые дни до 26-30 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 26-166 мм) или несколько выше.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 19-22 градуса тепла (ночью 10-15, в некоторые дни – 18, днем 20-25 градусов тепла, в некоторые дни 28-33 градуса тепла), что в пределах климатической нормы или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 26-62 мм), в местами выше нее.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 15-19 градусов тепла (ночью 10-15 градусов тепла, днем - 18-23 градуса тепла, в некоторые дни до 25-30 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 41-72 мм), а в некоторых местах чуть выше нее.