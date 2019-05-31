Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на июнь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в июне среднемесячная температура воздуха будет преимущественно выше климатической нормы, среднемесячное количество выпавших осадков будет в основном близко к климатической норме, временами чуть ниже.

В первую декаду температура погоды постепенно будет расти. В некоторые дни температура воздуха будет на 4-6 градусов выше климатической нормы.

Во второй декаде предполагается временами усиливающийся северный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 23-26 градуса тепла (ночью 18-23, днем 24-29 градусов тепла, в отдельные дни 33-36 градуса тепла), что на 2-4 градуса выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 9-12 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит 23-27 градусов тепла (ночью 17-22, днем - 26-31 градусов тепла, в некоторые дни до 35-39 градусов тепла), что на 2-5 градусов выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 21-35 мм), местами чуть ниже.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 16-19 градусов тепла (ночью - 13-18, днем 18-23 градусов тепла, в некоторые дни до 27-32 градуса тепла), что на 2 градуса выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 86-130 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 23-26 градуса тепла (ночью будет 18-23, днем 25-30 градусов тепла, в некоторые дни до 33-36 градусов тепла), что на 1-3 градуса выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 46-63 мм) или местами чуть выше.

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 22-25 градуса тепла (ночью 15-20 градусов тепла, днем – 22-27 градуса тепла, в некоторые дни до 31-35 градусов тепла), что на 3 градуса выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 18-179 мм).

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 25-28 градусов тепла (ночью 19-24, днем 26-31 градусов тепла, в некоторые дни до 34-39 градусов тепла), что на 3-5 градусов выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, в отдельных местах чуть выше нее (норма 12-49 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 21-25 градуса тепла (ночью 17-22 градусов тепла, днем - 24-29 градусов тепла, в некоторые дни до 33-35 градусов тепла), что на 2-5 градусов выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 29-47 мм).