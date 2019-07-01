Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на июль.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в июле погодные условия будут близки к климатической норме.

Количество среднемесячных осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше нее. В первые дни месяца ожидаются относительно нестабильные, прохладные погодные условия. На Абшеронском полуострове северо-западный ветер будет часто усиливаться.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 25-27 градусов тепла (ночью 21-26 градусов тепла, днем 29-34, в некоторые дни 37-41 градус тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков близко к норме (норма 2-3 мм), местами немного выше нее.

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 25-28 градусов тепла (ночью 20-25 градусов тепла, днем - 30-35, в некоторые дни 38-42 градуса тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма 6-16 мм), а местами чуть выше нее.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха составит 18-22 градуса тепла (ночью - 16-21 градус тепла, днем - 22-27 градусов тепла, в некоторые дни до 29-33 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма 36-73 мм), а местами чуть выше нее.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 25-27 градусов тепла (ночью будет 20-25 градусов тепла, днем - 28-33, в некоторые дни до 36-39 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (10-32 мм) или чуть выше нее.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 22-25 градусов тепла (ночью 18-23 градуса тепла, днем – 27-32, в некоторые дни до 36 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (9-118 мм) или чуть выше нее.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 26-28 градусов тепла (ночью 21-26, днем - 32-37, в некоторые дни 40-42 градуса тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близким к климатической норме (3-22 мм) или чуть выше нее.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 20-25 градусов тепла (ночью 20-25 градусов тепла, днем 30-34, в некоторые дни – 36-38 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (7-33 мм), а местами чуть выше нее.