Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на февраль.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, среднемесячная температура воздуха в феврале ожидается близкой к климатической норме, местами выше нее на 2, в горных и предгорных районах республики – 3-4 градуса.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме или местами чуть выше нее. В начале первой декады погодные условия на территории страны будут нестабильными, временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег, ожидается усиление северо-западного ветра.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 5-7 градуса тепла (ночью 2-7, в отдельные дни ближе к 0-2 градуса ниже нуля, днем 8-13, в некоторые дни 5 градусов тепла), что на 2 градуса выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме или местами чуть выше нее (норма 21-24 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит от 2-5 градусов тепла (ночью 5-10 градусов, в горных местностях 15-20 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в отдельные 0-3 градусов мороза), что на 1-4 градуса выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 11-29 мм) или местами чуть выше нее.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 2 градусов мороза (ночью 0-5, в отдельные дни 8-10 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, в отдельные дни от 0-4 градусов мороза), что близко к климатической норме или выше нее на 2-4 градуса.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 25-35 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 4-6 градуса тепла (ночью 0-5 градусов тепла, в отдельные дни 1-4 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла, в отдельные дни 1-5 градусов тепла), что близко к климатической норме или выше нее на 2-3 градуса.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 15-36 мм) или местами незначительно выше нее.

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 1-5 градусов тепла (ночью 0-5, в отдельные дни 4-9, в некоторые дни 7-10, на высокогорных территориях 17-22 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла, местами 0-2 градусов тепла), что близко к климатической норме и выше нее на 3 градуса.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 24-55 мм) или местами чуть выше нее.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 5-7 градусов тепла (ночью 3-8 градусов тепла, в отдельные дни 0-4 градуса мороза, днем 8-13 градусов тепла), что близко к климатической норме и выше нее на 1-2 градуса.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 21-35 мм) или чуть выше нее.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 2-6 градуса тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в отдельные дни 0-2, в горах 5-10 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в некоторые дни 5 градусов тепла), что близко к климатической норме и выше нее на 1-2 градуса.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 44-105 мм).