Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на декабрь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, месячное количество осадков будет близко к климатической норме и чуть выше нее в некоторых районах.

В первой половине первой декады декабря ожидаются осадки, временами усиливающийся юго-западный ветер сменится сильным северо-восточным ветром.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 5-7 градусов тепла (ночью 5-9, в некоторые дни 2-4, днем 8-13, в некоторые дни 2-5 градусов тепла), что близко к климатической норме или ниже нее на 1 градус.

Месячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме (норма 24-34 мм), местами чуть выше нее.

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 0-3 градуса мороза (ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в отдельные дни 7-12 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов мороза), что в пределах климатической нормы.

Месячное количество осадков будет близко к норме (норма 14-35 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах среднемесячная температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла (ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в некоторые дни 8-13 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме или ниже нее на 1 градус.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 27-53 мм) или местами незначительно выше нее.

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 1-4 градуса тепла (ночью 2-6 градусов тепла, в отдельные дни 1-6 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в некоторые дни от 2 градусов мороза до 3 градуса тепла), что близко к климатической норме или чуть ниже.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 13-32 мм) или местами незначительно выше нее.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 1-3 градуса тепла (ночью 0-5 градусов тепла, в отдельные дни 2-7, в высокогорных территориях 15-20 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла, в некоторые дни от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 24-48 мм) или местами выше нее.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 3-6 градусов тепла (ночью 3-8 градусов тепла, в отдельные дни 0-4 градуса мороза, днем 10-15 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов тепла), что близко к климатической норме или ниже нее на один градус.

Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 16-32 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 3-6 градусов тепла (ночью 2-7 градусов тепла, в отдельные дни от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горах 6-11 градусов мороза, днем 8-13, в отдельные дни 1-4 градуса тепла), что близко к климатической норме или чуть ниже нее.

Месячное количество осадков близко к климатической норме (норма 45-106 мм) или местами чуть выше.