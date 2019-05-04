Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью в некоторых местах не исключаются осадки, в течение дня в основном без осадков.

Ночью и утром ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 19-24, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются переменные осадки, в некоторых местах осадки примут интенсивный характер. Есть вероятность града. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 22-27, в горах ночью 5-10, днем 9-14 градусов тепла.