Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 31 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди, которые во вторую половину дня прекратятся.

Утром будет туман. Прогнозируется северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются дожди. В отдельных местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.