Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 29 февраля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет туман. Сильный северо-западный ветер днем стихнет.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 29 февраля преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером местами возможен дождь. Ночью и утром на отдельных территориях ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

Днем 29 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.