​Прогноз погоды в Азербайджане на 14 февраля

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня возможны осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3, днем 5-8 градусов тепла, в Баку ночью 0-2, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 774 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%.

14 февраля в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных территориях пройдет снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах прогнозируется туман, ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.