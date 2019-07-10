Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 11 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Днем северо-западный ветер перейдет в умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 755 мм до 752 мм ртутного столба, относительная влажность составит 50-60%.

Северо-западный ветер днем перейдет в умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шыхово) 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана 11 июля преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, с 11 июля по вторую половину дня 12 июля атмосферное давление на Абшеронском полуострове опустится с 755 мм до 750 мм ртутного столба. На фоне умеренного юго-восточного и южного ветра ожидается повышение относительной влажности, что может вызвать у метеочувствительных людей дискомфорт.