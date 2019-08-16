Объявлен прогноз погоды в Азербайджане для лиц, планирующих путешествие в воскресные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков. Однако, утром 17 августа в некоторых местах возможны грозы, временами дожди.

Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха в предгорных районах составит 30-35, в горных районах 22-27 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе осадки не ожидаются. Будет преобладать северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 33-38 градусов тепла.

В Нахчыванской АР осадки не ожидаются. Максимальная температура воздуха составит 34-39 градусов тепла.

К сведению гостей столицы: в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.