Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится на юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем - 15-17° тепла, в Баку ночью - 9-11°, днем – 15-17° тепла.

Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем – 45-50%.

9 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах вероятен дождь. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 16-20° тепла, в горах ночью – от 1° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла.