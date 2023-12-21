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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
21 декабря 2023 г. 12:37
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман, умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем, в горных районах возможны кратковременные осадки, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

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