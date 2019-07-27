Прогноз погоды на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, без осадков.

Однако утром в некоторых местах полуострова вероятны дожди. Ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем – 29-33, в Баку ночью - 22-24, днем – 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 65-75%, днем – 50-60%.

На пляжах Абшерона северный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно вероятны грозы и дожди, в некоторых северных и западных районах ливневого характера. Возможен град. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 31-36, в горах ночью 13-17, днем 19-24 градусов тепла.