Прогноз погоды на субботу

12:16

4 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 11-14° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление выше нормы 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром будет туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла.