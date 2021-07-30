О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды на субботу В субботу, 31 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
30 июля 2021 г. 13:03
Прогноз погоды на субботу

В субботу, 31 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах вероятны кратковременные дожди, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 28-33, в Баку ночью - 23-25, днем - 31-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых местах ожидаются грозы, переменные дожди, местами вероятен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 31-36, в горах ночью - 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.

1 августа на территории страны ожидается кратковременное ухудшение погодных условий, в некоторых местах вероятны грозы, дожди, местами проливные, вероятен град. Предполагается, что в реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели и наводнения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şənbə gününün hava proqnozu açıqlanıb

Экслюзивные новости

Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2021 г. 12:00
Шуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
ФотоШуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
29 июля 2021 г. 13:42
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
27 июля 2021 г. 15:02
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
26 июля 2021 г. 09:55
Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi