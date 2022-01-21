Прогноз погоды на субботу

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит около 0°, днем - 5-7° тепла, в Баку ночью составит около 0°, днем – 5-7° тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

22 января в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 2-7° мороза, днем 6-9° тепла, в горах ночью - 8-13°, в высокогорьях ночью - 14-18°, днем - 0-5° тепла.