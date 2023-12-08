Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

9 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова осадки, вероятно, будут усиливаться. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

9 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова осадки, вероятно, будут усиливаться. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью 6-9°, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана также ожидаются дожди, в горных районах вероятно выпадение снега, в отдельных местах - интенсивного. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 2-7°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.