Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 февраля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 февраля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 7-10° тепла. В Баку ночью - 2-4°, днем - 8-10° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 0-5° тепла, днем - 7-10° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем - 0-5° мороза.