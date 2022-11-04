Прогноз погоды на субботу

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков. Однако ночью и утром местами вероятна изморось.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков. Однако ночью и утром местами вероятна изморось.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 15-17° тепла, в Баку ночью 10-12°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра, в основном, без осадков. Однако вечером в некоторых местах ожидаются переменные дожди, в высокогорьях возможно выпадение снега. Ночью и утром будет туманно. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 17-21° тепла, в горах ночью от 2° мороз до 3° тепла, днем 5-10° тепла.