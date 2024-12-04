Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами ожидается моросящий дождь, а вечером - временами осадки.

Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидаются преимущественно без осадков, местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5°, днем ​​8-12° тепла, ночью 5-10° мороза, днем ​​0-5° тепла.