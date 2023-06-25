Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 16-21°, днем 30-35° тепла, в горах ночью будет 9-14°, днем 15-20° тепла.