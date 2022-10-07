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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Завтра, 8 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.
Экология
7 октября 2022 г. 12:29
Прогноз погоды на завтра

Завтра, 8 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-18°, днем 22-25° тепла, в Баку ночью 16-18°, днем 22-24° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-750%.

В районах Азербайджана местами вероятны грозы, переменные дожди. Днем в большинстве районов осадки прекратятся. В отдельных местах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 24-29° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 13-18° тепла.

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