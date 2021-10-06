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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 7 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
6 октября 2021 г. 12:52
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром местами вероятны дожди.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем - 15-17° тепла, в Баку ночью - 11-13°, днем - 15-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 до 773 мм до ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 50-60%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Ночью местами ливни, в горных районах вероятен снег. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем - 14-18° тепла, в горах ночью - 0-5° тепла, днем 5-9° тепла, в высокогорьях ночью – 2-5° мороза, днем - 0-2° мороза.

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