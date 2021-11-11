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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 12:38
Экология
11 ноября 2021 г. 12:49
Прогноз погоды на завтра

12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков..

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится на юго-западный. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана временами дожди, в горных районах снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 8-12° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 2-6° тепла.

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