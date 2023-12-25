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Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли

Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли Для сохранения биоразнообразия нужно, чтобы все придерживались решений Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP).
Экология
25 декабря 2023 г. 17:29
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли

Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP) являются исключительной глобальной площадкой, и принимаемые на них решения должны быть обязательны для исполнения всеми сторонами, если они хотят добиться успеха в конечном итоге.

Об этом Report заявила профессор Геофизического института Университета Аляски в Фэрбенксе Ума Бхатт.

"Я думаю, что конференции COP важны, потому что именно так мы заключаем глобальные соглашения. Ученых расстраивает, насколько медленно идет прогресс в их реализации, но мы должны привлекать всех к исполнению этих решений, чтобы сделать их эффективными. Следует отметить прогресс в этом, достигнутый на COP-28", - считает она.

По словам профессора, человечество должно отказаться от ископаемого топлива, чтобы сохранить наш биологический вид и Землю: "В настоящее время у нас есть технологии, позволяющие быстрее, чем сейчас, отказаться от использования ископаемого топлива в качестве основного источника энергии. Что стоит на пути прогресса, так это предприятия, которые боятся, что они потеряют прибыли при переходе. Это было ясно на заседании COP28, прошедшем в Дубае".

Бхатт также подчеркнула, что нефть - не бесконечный ресурс, и он будет исчерпан, так что если эти предприятия изменят способ получения энергии, это будет лучше для их долгосрочной прибыли, потому что у нас будет пригодная для жизни планета.

"При разработке правил перехода от ископаемого топлива важно сделать этот план справедливым для тех стран, которые наиболее страдают от последствий изменения климата при том, что не они были источником сложившейся катастрофической ситуации. Мы можем сделать это путем введения налогов на использование ископаемого топлива. Таким образом, самые крупные потребители будут платить самые высокие налоги, что будет справедливо. Нам также необходимо отменить многочисленные субсидии, которые правительства предоставляют индустрии ископаемого топлива, что помогает ей сохранять свои преимущества. Мы не должны субсидировать ископаемое топливо. Цены на производство солнечной и ветровой энергии значительно снизились, а налоговые поступления можно использовать для смягчения последствий использования ископаемого топлива, адаптации и увеличения использования возобновляемых источников энергии в развивающихся странах", - считает профессор Геофизического института.

Она также добавила, что будущее Азербайджана - за возобновляемыми источниками энергии, солнечной и ветряной.

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Версия на азербайджанском языке Alyaska Universitetinin professoru: "Azərbaycanın gələcəyi bərpa olunan enerji mənbələrindədir"

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