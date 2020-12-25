Проект МЭПР "Время эксперта" возобновил работу

На официальной станице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook возобновил работу проект прямого эфира под названием "Время эксперта".

На официальной станице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook возобновил работу проект прямого эфира под названием "Время эксперта".

Об этом Report сообщили в МЭПР.

Пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова сказала, что сегодняшним гостем передачи "Время эксперта" является начальник Госслужбы экологической безопасности Хикмет Ализаде:

“Сегодня в 16:00 в прямом эфире на странице министерства в Facebook ответят на вопросы пользователей соцсети о контроле по защите окружающей среды, оценке экологической ситуации на освобожденных от оккупации территориях, будущих планах, подробно расскажут о направлениях деятельности Госслужбы экологической безопасности".

Представитель министерства отметила, что открытый диалог с пользователями соцсетей хороший опыт и является важной плоскостью для донесения до всех слоев населения информации о проделанных министерством работах, а также получения жалоб, обращений и предложений.