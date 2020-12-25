О нас
Report Georgia
Аудио новости

Проект МЭПР "Время эксперта" возобновил работу

Проект МЭПР "Время эксперта" возобновил работу На официальной станице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook возобновил работу проект прямого эфира под названием "Время эксперта".
Экология
25 декабря 2020 г. 15:19
Проект МЭПР Время эксперта возобновил работу

На официальной станице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook возобновил работу проект прямого эфира под названием "Время эксперта".

Об этом Report сообщили в МЭПР.

Пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова сказала, что сегодняшним гостем передачи "Время эксперта" является начальник Госслужбы экологической безопасности Хикмет Ализаде:

“Сегодня в 16:00 в прямом эфире на странице министерства в Facebook ответят на вопросы пользователей соцсети о контроле по защите окружающей среды, оценке экологической ситуации на освобожденных от оккупации территориях, будущих планах, подробно расскажут о направлениях деятельности Госслужбы экологической безопасности".

Представитель министерства отметила, что открытый диалог с пользователями соцсетей хороший опыт и является важной плоскостью для донесения до всех слоев населения информации о проделанных министерством работах, а также получения жалоб, обращений и предложений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ETSN-nin "Ekspert saatı" adlı layihəsi yenidən işə başlayıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
25 декабря 2020 г. 13:20
МЭПР прокомментировал информацию о резком понижении уровня воды в Каспии 
МЭПР прокомментировал информацию о резком понижении уровня воды в Каспии 
25 декабря 2020 г. 10:55
МЭПР обратился к нуждающимся в дровах для растопки гражданам 
МЭПР обратился к нуждающимся в дровах для растопки гражданам 
24 декабря 2020 г. 17:59
В Азербайджане сохранится дождливая погода
В Азербайджане сохранится дождливая погода
24 декабря 2020 г. 13:18
Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря
Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря
23 декабря 2020 г. 17:23
С сегодняшнего дня погода будет нестабильной
С сегодняшнего дня погода будет нестабильной
23 декабря 2020 г. 14:51
В Баку пойдет мокрый снег
В Баку пойдет мокрый снег
23 декабря 2020 г. 14:05
Прогноз погоды в Азербайджане на 23 декабря
Прогноз погоды в Азербайджане на 23 декабря
22 декабря 2020 г. 14:23
В Азербайджане до конца недели сохранится нестабильная погода
В Азербайджане до конца недели сохранится нестабильная погода
21 декабря 2020 г. 19:49
В Азербайджане похолодает
В Азербайджане похолодает
21 декабря 2020 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi